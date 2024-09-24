Sky News раскрыли схему попадания несмотря на санкции западных авто в Россию

Журналисты Sky News в Грузии раскрыли сложную, но отточенную систему ввоза автомобилей западного производства в Россию, несмотря на санкции Великобритании и Европейского Союза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на расследование Sky News

Детали: По данным британского телеканала, несмотря на то, что есть основания утверждать, что ряд подсанкционных западных товаров попадают в Россию через третьи страны, и роскошные машины - не самые "опасные" из них, именно переправку транспортных средств проще отследить ввиду того, что транспортировка автомобиля является банально заметной.

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Хотя эксперты по вопросам санкций заявляли, что подозревают, что кавказские страны почти наверняка используются как своеобразный канал для переправки санкционных товаров в Россию, следы данных обрывались, когда эти автомобили въезжали на Кавказ.

Британская группа автомобильного лобби Общество автопроизводителей и торговцев (SMMT) заявила ранее в этом году: "Экспорт британских автомобилей в Азербайджан, как и во многие страны мира, увеличился из-за ряда факторов, не в последнюю очередь из-за процветающей экономики, запуска новых моделей и отложенного спроса".

Другими словами, это означало, что большинство, если не все автомобили, остаются на Кавказе (что было бы вполне легально) вместо того, чтобы пересекать границу с Россией (что было бы нелегально).

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Поэтому журналисты телеканала по прямой наводке местного жителя направились в Грузию и провели два дня вблизи границы с РФ, наблюдая за процессом, как туда привозили автомобили и другие грузы, а затем отправляли в Россию.

Они пообщались со многими людьми, которые занимаются этой торговлей, и обнаружили сложную, но отточенную систему, предназначенную для транспортировки европейских автомобилей в Россию.

Одна группа мужчин отвечает за доставку автомобилей к границе – иногда из автосалонов в столице, Тбилиси, иногда из черноморских портов Поти или Батуми. В основном они заранее не знают, откуда происходят автомобили – напрямую из таких стран, как Великобритания, или через другие кавказские государства, такие как Азербайджан.

После того как они привозят автомобили к границе, они оставляют их там на автостоянках, где они стоят несколько дней, пока не будут оформлены необходимые документы.

Оформление документов не лишено сложностей: после того как европейские государства ввели санкции, Грузия ввела собственные запреты на ввоз автомобилей в Россию. Однако существует немало лазеек, которые позволяют все же перевезти авто через границу.

Один из способов – зарегистрировать и растаможить авто в Армении, прежде чем ехать на север к российскому пункту пропуска "Ларс". Иногда тем, кто везет автомобили в Россию, советуют говорить, что они везут их через Россию в Кыргызстан.

В конце концов на эти автомобили ставят транзитные номера, после чего их можно перегонять через границу. А поскольку грузины могут ездить в Россию без виз и наоборот, перевезти машину через границу – это просто перегнать ее туда, оставить на другой стороне, где ее заберет другая группа людей, а затем попутным транспортом вернуться обратно в Грузию.

Журналисты увидели, как таким образом переправляли через границу много автомобилей, и ключевое в этой системе то, что ни одно лицо в цепочке нельзя легко обвинить в каком-то преступлении – хотя, если собрать все вместе, это, безусловно, является нарушением санкционного законодательства.

Во-вторых, это означает, что автомобили не появляются в таможенных данных. С точки зрения статистики, они просто прибывают в Азербайджан или Грузию, а затем исчезают.

Расследователи узнали, что это лишь один из многочисленных маршрутов, по которым санкционные товары попадают в Россию, но именно такие маршруты в значительной степени объясняют, как Путину удается обеспечивать свой режим компонентами, необходимыми для ведения войны, и предметами роскоши, необходимыми для вознаграждения его приближенных.

"Результат противоречит обещаниям, которые звучали во время введения этих санкций: российская экономика остается сильной, в Москве нет дефицита товаров первой и второстепенной необходимости, а кавказские страны, такие как Грузия и Азербайджан, получили огромный экономический толчок благодаря тому, что стали неофициальными торговыми каналами. Выиграли все – кроме украинцев", – говорится в материале.

Напомним: