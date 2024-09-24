Зеленский: РФ с помощью китайских спутников фотографирует украинские АЭС, возможно, для ударов

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС, возможно, для подготовки ударов по ядерным объектам.

Источник: Зеленский в интервью ABC News

Прямая речь Зеленского: "Последняя информация заключается в том, что Россия использовала китайские спутники и фотографировала детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза ударов по ядерным объектам".

Реклама:

Детали: По словам Зеленского, он поделится информацией, которой владеет Украина, с лидерами стран на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе.

Напомним: В начале сентября Зеленский встречался с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Во время встречи обсуждалось усиление ядерной безопасности в Украине, в частности в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов. Отмечалось, что стабильное внешнее питание является критическим для безопасности атомных станций.