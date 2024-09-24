Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом

Парламент Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида.

Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, "Европейская правда"

Деталі: В принятом заявлении нижняя палата парламента – Национальный совет Швейцарии – признает систематические действия, направленные на массовое и целенаправленное убийство голодом с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу, актом геноцида.

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"Это действительно историческое решение. И это крайне важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о миллионах невинных жертв", – сообщил Стефанчук.

Заявление одобрили 123 голосами, против были 58 депутатов и 7 воздержались, говорится на сайте швейцарского парламента.

Согласно тексту, четыре миллиона украинцев, около двух миллионов казахов и сотни тысяч русских погибли во время голода в Украине в 1932 и 1933 годах.

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"Национальный совет признает актом геноцида явно систематические действия, приводящие к массовому и целенаправленному голоду и совершаемые с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую полностью или частично", – говорится в тексте.

Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.