Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вымогал деньги за возможность служить в тылу: на Закарпатье разоблачили командира батальона

Анастасия ПроцВторник, 24 сентября 2024, 15:53
Вымогал деньги за возможность служить в тылу: на Закарпатье разоблачили командира батальона
фото: ГБР

На Закарпатье Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины разоблачили командира батальона одной из воинских частей, который за взятки оставлял военных служить в тылу.

Источник: ГБРОфис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, часть личного состава должна была перейти в подразделение, выполняющее задачи в зоне боевых действий, а другие — остаться на западе Украины. Командир предложил своим подчиненным заплатить за возможность остаться в тылу. Для этого он привлек доверенного военнослужащего, который должен был получать средства от солдат.

Реклама:
 
ФОТО: ГБР

Правоохранители задокументировали случай, когда один из подчиненных заплатил 1 300 долларов за включение в список "тыловиков". Другие военнослужащие также платили за места в роте охраны, сейчас правоохранители устанавливают все детали.

По оперативным данным, сообщник командира получил на свои банковские счета 300 тысяч гривен и около 30 тысяч долларов наличными.

Отмечается, что подполковник также пытался подкупить высшее руководство — предложил 5 000 долларов за нескольких военных.

РЕКЛАМА:

В ОГП сообщили, что солдата-посредника разоблачили во время получения второго транша неправомерной выгоды на сумму 800 долларов, а его руководителя задержали во время передачи взятки в размере 5 000 долларов.

 
ФОТО: ГБР

Обоим сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Сейчас расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности, а также полный круг лиц, причастных к этой сделке.

ГБРЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Надежный мир возможен только без торговли суверенитетом или территориями

В воскресенье в Киеве и ряде областей ожидаются значительные дожди

фотоСБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Сумах

Воздушные силы: Кроме "Шахедов" россияне все чаще запускают дроны неустановленного типа

видеоПограничники показали кадры боев за газодобывающие башни возле Змеиного

СМИ: Под Донецком уничтожены шесть офицеров из Северной Кореи

Все новости...
ГБР
Командир воинской части на Днепропетровщине закупал некачественную одежду для военных – ГБР
Нелегально проводил мужчин в Румынию: на Буковине задержали правоохранителя – ГБР
ГБР завершило расследование госизмены Дубинского и К°
Последние новости
23:52
В Одессе прогремели мощные взрывы – мэр
23:45
На экраны вышел отреставрированный "Цвет граната" Сергея Параджанова: почему фильм стоит посмотреть
23:36
На границе с Польшей не работает ряд пунктов пропуска: остановилась работа базы данных
23:21
Выставка в "Бабьем Яру" сравнивает гражданских во время Холокоста с россиянами. Обзор на экспозицию
23:18
обновляетсяРоссияне запустили ударные беспилотники с разных направлений
23:03
баскетбол"Днепр" разгромил "Кривбасс", "Черкасские Мавпы" одолели "Запорожье" в Суперлиге
22:47
Россияне больше всего атакуют на Покровском и Кураховском направлениях – Генштаб
22:31
обновленоВ Киеве работала ПВО
22:12
Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения доли в Nintendo
22:08
Сборная Украины по футзалу сохранила 5 место в обновленном рейтинге УЕФА
Все новости...
Реклама:
Реклама: