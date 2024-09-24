Вымогал деньги за возможность служить в тылу: на Закарпатье разоблачили командира батальона

На Закарпатье Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины разоблачили командира батальона одной из воинских частей, который за взятки оставлял военных служить в тылу.

Источник: ГБР, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, часть личного состава должна была перейти в подразделение, выполняющее задачи в зоне боевых действий, а другие — остаться на западе Украины. Командир предложил своим подчиненным заплатить за возможность остаться в тылу. Для этого он привлек доверенного военнослужащего, который должен был получать средства от солдат.

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ФОТО: ГБР

Правоохранители задокументировали случай, когда один из подчиненных заплатил 1 300 долларов за включение в список "тыловиков". Другие военнослужащие также платили за места в роте охраны, сейчас правоохранители устанавливают все детали.

По оперативным данным, сообщник командира получил на свои банковские счета 300 тысяч гривен и около 30 тысяч долларов наличными.

Отмечается, что подполковник также пытался подкупить высшее руководство — предложил 5 000 долларов за нескольких военных.

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В ОГП сообщили, что солдата-посредника разоблачили во время получения второго транша неправомерной выгоды на сумму 800 долларов, а его руководителя задержали во время передачи взятки в размере 5 000 долларов.

ФОТО: ГБР

Обоим сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Сейчас расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности, а также полный круг лиц, причастных к этой сделке.