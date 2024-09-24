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Россия нанесла удары КАБами по многоэтажкам Харькова: есть погибшие и раненые

"Украинская правда"Вторник, 24 сентября 2024, 16:02
Россия нанесла удары КАБами по многоэтажкам Харькова: есть погибшие и раненые
Место попадания. Фото: Омбутсмен Дмитрий Лубинец

В Киевском и Салтовском районах Харькова российские КАБы попали в жилые дома. Известно о трех погибших и 22 раненых.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ХОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "Сейчас удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города.

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По предварительной информации, которая требует подтверждения, к сожалению, есть погибшие".

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Детали: В 15:52 глава Харьковской ОГА Синегубов сообщил о по меньшей мере трех раненых в тяжелом состоянии.

В 16:16 Синегубов сообщил, что 3 человека погибли, по меньшей мере 15 получили ранения.

Фото: Омбутсмен Дмитро Лубінець
Фото: Омбутсмен Дмитро Лубінець

Прямая речь Синегубова: "Количество пострадавших увеличилось до пяти. Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек – прямое попадание".

Дополнено: В 16:45 Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 22.

Детали: По предварительной информации, оккупанты нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по четырем административным районам города, в частности по открытой территории в Киевском районе. Удары также пришлись на жилые дома. 

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, спасательные службы работают на местах прилетов.

Жителей Харькова просят быть бдительными, поскольку еще есть угроза новых ударов.

Харьковвойна
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