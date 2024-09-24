Россия нанесла удары КАБами по многоэтажкам Харькова: есть погибшие и раненые
В Киевском и Салтовском районах Харькова российские КАБы попали в жилые дома. Известно о трех погибших и 22 раненых.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ХОВА Олег Синегубов
Прямая речь Терехова: "Сейчас удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города.
По предварительной информации, которая требует подтверждения, к сожалению, есть погибшие".
Детали: В 15:52 глава Харьковской ОГА Синегубов сообщил о по меньшей мере трех раненых в тяжелом состоянии.
В 16:16 Синегубов сообщил, что 3 человека погибли, по меньшей мере 15 получили ранения.
Прямая речь Синегубова: "Количество пострадавших увеличилось до пяти. Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек – прямое попадание".
Дополнено: В 16:45 Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 22.
Детали: По предварительной информации, оккупанты нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по четырем административным районам города, в частности по открытой территории в Киевском районе. Удары также пришлись на жилые дома.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, спасательные службы работают на местах прилетов.
Жителей Харькова просят быть бдительными, поскольку еще есть угроза новых ударов.