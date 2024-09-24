Прокуратура и СБУ вычислили российских палачей, издевавшихся над пленными на Харьковщине

Прокуратура и Служба безопасности Украины идентифицировали двух оккупантов, которые издевались над украинскими военнопленными во время попытки повторного наступления РФ на Харьковщину.

Источник: Харьковская областная прокуратура, СБУ

Детали: В начале июня 2024 года во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными.

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За три месяца кропотливой работы прокуроры совместно со следователями СБУ провели комплекс необходимых следственных действий, установили место и время совершения преступления, а также идентифицировали двух российских военных, которые издевались над украинскими защитниками.

Речь идет об:

Алексее Киприне (позывной "Барс") - командире 3-й стрелковой роты 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил РФ;

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Алексее Кучманове (позывной "Кнавон") - старшем стрелке 2-го взвода 3-й стрелковой роты вышеупомянутого военного соединения страны-агрессора.

По данным следствия, в конце мая вблизи села Старица Чугуевского района оккупанты взяли в плен четырех украинских военных. Они закрыли им глаза, связали руки и осуществляли "конвоирование". При этом подозреваемые били украинских защитников ногами по всему телу, имитировали казнь путем выстрела из автоматического оружия и применили психологическое давление.

Весь процесс совершения преступления командир снимал на телефон, а после - выложил в сеть.

скриншот, обнародованный прокуратурой

Кроме того, правоохранители выяснили, что командир неоднократно публиковал в соцсетях свои фото в военной форме из разных лет с подписью - "на страже Руси с 2014 года". Также есть информация о его многолетней службе в так называемой "милиции" незаконной вооруженной группировки "ЛНР".

Двум российским военным заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.