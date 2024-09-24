США уже в среду объявят военную помощь Украине на $375 миллионов - СМИ

Соединенные Штаты собираются 25 сентября объявить выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 375 млн долларов.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на нескольких американских чиновников, пишет "Европейская правда"

Детали: Этот пакет по размеру станет самой большой помощью Вашингтона, направленной Киеву с мая.

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Один из чиновников сообщил "Голосу Америки", что пакет, вероятно, будет включать боеприпасы класса "воздух-земля" для истребителей F-16, которые позволят украинским пилотам действовать подальше от линии фронта и российской противовоздушной обороны. Ранее об этом писало издание Politico.

Пакет также будет включать боеприпасы для HIMARS, патрульные катера и бронетехнику, а также 155-мм снаряды, 105-мм снаряды и противотанковые ракеты.

По словам американских официальных лиц, этот пакет, который еще дорабатывается и может измениться, направляется через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет передавать оружие с американских складов.

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Пакет будет объявлен в то время, как президент Украины Владимир Зеленский в пятницу должен встретиться с президентом Джо Байденом и вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис.

Перед тем советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан анонсировал "существенный пакет" военной помощи Украине, который должен быть готов к концу сентября.

Как известно, Белый дом сейчас имеет почти $6 млрд в рамках механизма PDA. Эти средства могут "сгореть" с завершением финансового года в США менее чем за две недели, и Белый дом и Конгресс работают над решением этой проблемы.