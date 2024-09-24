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Генштаб: С начала суток оккупанты 83 раза штурмовали позиции ВСУ

"Украинская правда"Вторник, 24 сентября 2024, 17:30
Генштаб: С начала суток оккупанты 83 раза штурмовали позиции ВСУ
Иллюстративное изображение. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. С начала суток зафиксировано 83 боевых столкновения.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ

Дословно: "Сегодня ракетным ударам с территории РФ подверглись приграничные села Сумской области Хотень и Коршачина (вероятно оккупанты применили ракеты ЗРК С-300). В то же время, от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине Черниговщине и Сумщине пострадали общины населенных пунктов, в частности, Сопич, Большая Писаревка, Луговка, Угроиды, Бруски, Тимофеевка, Искрисковщина и Белополье. 

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Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Малушино, Рек, Ястребиного, Сосновки, Кондратовки, Павловки, Новой Слободы и города Сумы."

Детали: С начала суток на Харьковском направлении противник пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Вместе с тем, ударам управляемыми авиационными бомбами подверглись жилые районы и гражданская инфраструктура города Харькова.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, два боестолкновения - еще продолжаются.

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На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 12 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Желанное Второе, Георгиевка, Дальнее и Константиновка. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. 

На других направлениях боевые действия также продолжаются: 15 атак на Лиманском направлении, девять на Краматорском и семь на Торецком. Силы обороны отражают натиск врага на Торецком, Кураховском, Купянском и Времовском направлениях. Враг активно использует авиацию, но украинские войска удерживают свои позиции.

Продолжается операция в Курской области России. Авиация врага продолжает уничтожать свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли шесть ударов девятью КАБами по собственной территории.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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