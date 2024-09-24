Байден уверяет в поддержке Украины до получения "справедливого и длительного мира"

Президент США Джо Байден заверил, что американская поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока Украина не получит "справедливый и длительный мир".

Источник: речь Байдена на Генеральной ассамблее ООН во вторник, 24 сентября, сообщает "Европейская правда"

Детали: Байден отметил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину США решили не стоять в стороне и совместно с союзниками и партнерами объединились для поддержки Киева.

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"Хорошая новость заключается в том, что война Путина потерпела неудачу в своей главной цели. Он намеревался уничтожить Украину, но Украина все еще свободна. Он хотел ослабить НАТО, но НАТО – больше, сильнее, объединеннее, чем когда-либо прежде", – констатировал он.

Президент США далее предостерег, что мир не может ослаблять усилия в поддержке Украины.

"Сейчас перед нами стоит еще один выбор: сохраним ли мы нашу поддержку, чтобы помочь Украине победить в войне и сохранить свободу? Или отступим и допустим новый виток агрессии и уничтожения целой нации?

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Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе "усталость". Мы не можем отвернуться. И мы не ослабим нашей поддержки Украины – пока Украина не получит справедливый и длительный мир в соответствии с Уставом ООН", – подытожил Байден.

Выступление американского президента состоялось в тот момент, когда Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы представить Байдену свой "план победы".

Некоторые западные чиновники, по данным Bloomberg, пытаются снизить ожидания от представления "плана победы", говоря, что не видят в нем прорыва.

Во время визита в США Зеленский заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие думают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.