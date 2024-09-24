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Украина ответила президенту Чехии, который предлагает обмен ее территорий на мир

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 24 сентября 2024, 18:44
Украина ответила президенту Чехии, который предлагает обмен ее территорий на мир
Президент Чехии Петр Павел. фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины отвергло идею, что ради завершения войны можно оставить в оккупации РФ часть украинской территории.

Источник: заявление на сайте МИД, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Украина исходит из "формулы мира", в которой зафиксирован "вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

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"Подчеркиваем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановление международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну", – добавили в МИД.

Там призвали мир объединиться для воплощения в жизнь "формулы мира" и давления на Россию, "чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению к международному праву".

"Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями", – подытоживается в заявлении.

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В Министерстве иностранных дел не уточнили, чего именно касается заявление, но накануне чешский президент Петр Павел в очередной раз повторил, что Украина должна смириться с вероятным "временным" пребыванием некоторых ее территорий под контролем России после завершения войны.

Отметим, что это последовательная позиция президента Чехии. Он уже говорил, что считает возможным временный "компромисс" в отношении оккупированных Россией украинских территорий, если он позволит остановить войну.

ЧехияУкраинавойнаРосcия
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