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В Германии готовят встречу Байдена, Шольца, Макрона и Стармера по поддержке Украины - СМИ

Кристина Бондарева, Евгений КизиловВторник, 24 сентября 2024, 20:10
В Германии готовят встречу Байдена, Шольца, Макрона и Стармера по поддержке Украины - СМИ
Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Во время визита президента США Джо Байдена в Германию туда также пригласят лидеров Франции и Британии, чтобы обсудить поддержку Украины.

Источник: Spiegel со ссылкой на информацию, полученную в правительственных кругах Берлина, пишет "Европейская правда"

Детали: Президент США приедет в страну с визитом с 10 по 12 октября.

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По информации издания, правительство также планирует пригласить в Германию президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пока Байден будет находиться в стране.

Встреча в так называемом формате "четверки", скорее всего, будет касаться прежде всего поддержки Украины.

Отмечается, что Байден также планирует посетить военную базу США в Рамштайне.

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Это будет второй визит в Германию действующего президента США за время пребывания в должности – однако первый государственный.

Байден совершил свой первый двусторонний визит в Германию как президент США в 2022 году на саммите G7 в Эльмау в Баварии.

24 сентября во время выступления перед Генассамблеей ООН Байден заверил, что американская поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока Украина не получит "справедливый и длительный мир".

Во время визита в США президент Владимир Зеленский заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие думают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.

ШольцБайденВеликобританияУкраина
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