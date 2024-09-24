Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В полиции засекретили данные о том, почему нардеп Копытин и экс-нардеп Писаренко имеют привилегии на дорогах

Михаил Ткач, Татьяна ОлейникВторник, 24 сентября 2024, 20:25
В полиции засекретили данные о том, почему нардеп Копытин и экс-нардеп Писаренко имеют привилегии на дорогах
Машина с оперативными номерными знаками Писаренко. Скриншот из видео УП

В полиции засекретили данные о том, почему нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин и экс-нардеп и юрист Валерий Писаренко пользуются автомобилями с оперативными номерными знаками, которых нет в базе национальной полиции.

Источник: ответ Департамента внутренней безопасности НПУ на запрос "Украинской правды"

Детали: В расследовании УП "Проверке не подлежат". Кто и как злоупотребляет привилегиями на дорогах во время войны журналист Михаил Ткач выяснил, что авто народного избранника от "Слуги народа" Игоря Копытина, которое было замечено в ДТП 28 августа, на автодороге Киев-Одесса имеет номерные знаки с днепровской регистрацией, а в материалах правоохранителей отмечается настоящий номерной знак авто уже с киевской регистрацией.

Реклама:

По информации источников издания в правоохранительных органах, авто, которым пользуется Копытин, имеет оперативный талон серии СК № 021401, выданный сразу в день регистрации автомобиля. Этот талон запрещает остановку или осмотр машины.

В расследовании также вспомнили экс-нардепа и юриста Валерия Писаренко. Его авто начали замечать в Киеве еще несколько месяцев назад. В материале говорится, что охрана экс-нардепа может себе позволить конспиративные мероприятия, а именно использование оперативных номерных знаков. Такие номерные знаки были зафиксированы на одном из автомобилей, которым передвигался Писаренко. Сам Писаренко заявил, что оперативные номерные знаки на авто связаны с "определенными личными вопросами безопасности".

РЕКЛАМА:

"Украинская правда" получила ответ на запрос от Департамента внутренней безопасности НПУ относительно этих номерных знаков. Правоохранители указывают, что эти "данные являются информацией ограниченного доступа, которая не может быть предоставлена".

полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 20:34Россияне запустили ударные беспилотники с разных направлений

Зеленский: Надежный мир возможен только без торговли суверенитетом или территориями

В воскресенье в Киеве и ряде областей ожидаются значительные дожди

фотоСБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Сумах

Воздушные силы: Кроме "Шахедов" россияне все чаще запускают дроны неустановленного типа

видеоПограничники показали кадры боев за газодобывающие башни возле Змеиного

Все новости...
полиция
На Киевщине мужчина стрелял из автомата в магазине: двое раненых
Отец, мать и сын создали сеть конопляных ферм в трех областях Украины
Задержан аферист, который выманил 1 млн гривен у матери погибшего на войне героя
Последние новости
03:48
обновляется от 20:34Россияне запустили ударные беспилотники с разных направлений
02:58
В Киеве снова работает ПВО
02:36
Во время баллистической угрозы в Одессе прогремел взрыв
02:20
ЦАХАЛ заявил об ударах по целям "Хезболлы" в Бейруте
02:08
баскетболИгрок сборной Украины продолжит карьеру в США
01:52
На Киевщине работает ПВО
01:00
На границе с Польшей возобновили работу пункты пропуска
00:34
Лунин провел первый "сухой матч" в сезоне: результаты 9 тура Ла Лиги
00:18
Deepstate: Враг продвинулся в Торецке и еще в двух населенных на Донетчине
00:15
Почему закладывает уши: медики назвали 7 возможных причин
Все новости...
Реклама:
Реклама: