В полиции засекретили данные о том, почему нардеп Копытин и экс-нардеп Писаренко имеют привилегии на дорогах

В полиции засекретили данные о том, почему нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин и экс-нардеп и юрист Валерий Писаренко пользуются автомобилями с оперативными номерными знаками, которых нет в базе национальной полиции.

Источник: ответ Департамента внутренней безопасности НПУ на запрос "Украинской правды"

Детали: В расследовании УП "Проверке не подлежат". Кто и как злоупотребляет привилегиями на дорогах во время войны журналист Михаил Ткач выяснил, что авто народного избранника от "Слуги народа" Игоря Копытина, которое было замечено в ДТП 28 августа, на автодороге Киев-Одесса имеет номерные знаки с днепровской регистрацией, а в материалах правоохранителей отмечается настоящий номерной знак авто уже с киевской регистрацией.

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По информации источников издания в правоохранительных органах, авто, которым пользуется Копытин, имеет оперативный талон серии СК № 021401, выданный сразу в день регистрации автомобиля. Этот талон запрещает остановку или осмотр машины.

В расследовании также вспомнили экс-нардепа и юриста Валерия Писаренко. Его авто начали замечать в Киеве еще несколько месяцев назад. В материале говорится, что охрана экс-нардепа может себе позволить конспиративные мероприятия, а именно использование оперативных номерных знаков. Такие номерные знаки были зафиксированы на одном из автомобилей, которым передвигался Писаренко. Сам Писаренко заявил, что оперативные номерные знаки на авто связаны с "определенными личными вопросами безопасности".

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"Украинская правда" получила ответ на запрос от Департамента внутренней безопасности НПУ относительно этих номерных знаков. Правоохранители указывают, что эти "данные являются информацией ограниченного доступа, которая не может быть предоставлена".