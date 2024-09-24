В полиции засекретили данные о том, почему нардеп Копытин и экс-нардеп Писаренко имеют привилегии на дорогах
В полиции засекретили данные о том, почему нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин и экс-нардеп и юрист Валерий Писаренко пользуются автомобилями с оперативными номерными знаками, которых нет в базе национальной полиции.
Источник: ответ Департамента внутренней безопасности НПУ на запрос "Украинской правды"
Детали: В расследовании УП "Проверке не подлежат". Кто и как злоупотребляет привилегиями на дорогах во время войны журналист Михаил Ткач выяснил, что авто народного избранника от "Слуги народа" Игоря Копытина, которое было замечено в ДТП 28 августа, на автодороге Киев-Одесса имеет номерные знаки с днепровской регистрацией, а в материалах правоохранителей отмечается настоящий номерной знак авто уже с киевской регистрацией.
По информации источников издания в правоохранительных органах, авто, которым пользуется Копытин, имеет оперативный талон серии СК № 021401, выданный сразу в день регистрации автомобиля. Этот талон запрещает остановку или осмотр машины.
В расследовании также вспомнили экс-нардепа и юриста Валерия Писаренко. Его авто начали замечать в Киеве еще несколько месяцев назад. В материале говорится, что охрана экс-нардепа может себе позволить конспиративные мероприятия, а именно использование оперативных номерных знаков. Такие номерные знаки были зафиксированы на одном из автомобилей, которым передвигался Писаренко. Сам Писаренко заявил, что оперативные номерные знаки на авто связаны с "определенными личными вопросами безопасности".
"Украинская правда" получила ответ на запрос от Департамента внутренней безопасности НПУ относительно этих номерных знаков. Правоохранители указывают, что эти "данные являются информацией ограниченного доступа, которая не может быть предоставлена".