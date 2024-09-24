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Оккупанты ударили по жилой застройке в Покровске: двое погибших

Татьяна ОлейникВторник, 24 сентября 2024, 22:36
Оккупанты ударили по жилой застройке в Покровске: двое погибших
Фото - Донецкая областная прокуратура

Российские войска 24 сентября нанесли удар из артиллерии по городу Покровск в Донецкой области, погибли двое мужчин.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "24 сентября 2024 года, около 16:30, под прицел оккупационных войск попал г. Покровск. В эпицентре взрыва в очередной раз оказалась жилая застройка. По предварительным данным, враг нанес удар с использованием артиллерии.

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В результате попадания средств поражения по территории частного сектора от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли двое мужчин 33 и 34 лет. На момент обстрела они находились вблизи домовладения".

Детали: Также оккупанты повредили жилые дома и автомобили.

Донецкая областьжертвывойна
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