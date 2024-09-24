Генштаб: На фронте за сутки 137 боев. Больше всего – на Покровском направлении

На фронте с начала суток 24 сентября произошло 137 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 24 сентября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 57 авиаударов, сбросив 82 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения более 730 дронов-камикадзе и осуществили более 3600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении противник трижды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Синьковки, Стельмаховки, Андреевки, Песчаного, Кругляковки и Лозовой. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 22 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Заречного и Новосадового.

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На Северском направлении наши защитники отбили три штурмовые действия оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации атаковал наши позиции вблизи Маньковки, Калиновки, Ступочек и Белой горы.

На Торецком направлении произошло 10 боев. Россияне также при поддержке авиации штурмовали позиции украинских подразделений в сторону Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 24 раза атаковал в районах Воздвиженки, Новоторецка, Зеленого Поля, Новогродовки, Красного Яра, Николаевки и Мариновки. Наши защитники отбили 23 штурмовые действия врага.

На Кураховском направлении враг совершил 19 попыток прорвать нашу оборону вблизи Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Дальнего, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении противник восемь раз атаковал наши подразделения возле Угледара, Павловки, Катериновки и Водяного.

На Приднепровском направлении войска захватчиков трижды безуспешно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Понесли потери и отступили.

Продолжается операция в Курской области. Авиация россиян продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои села и города.