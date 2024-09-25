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Сексуальное насилие как форма тортур: комиссия ООН нашла новые доказательства пыток украинских пленных

Алена МазуренкоСреда, 25 сентября 2024, 12:54
Сексуальное насилие как форма тортур: комиссия ООН нашла новые доказательства пыток украинских пленных
Коллаж: Андрей Калистратенко/УП

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине нашла новые доказательства пыток Россией украинских гражданских и военнопленных на оккупированных территориях. Оккупанты действуют согласованно во всех застенках и регулярно применяют сексуальное насилие.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: О новых фактах пыток говорится в новом отчете комиссии.

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Председатель следственной комиссии ООН в Украине Эрик Мьосе заявил, что "широкий географический охват и распространенные схемы применения пыток демонстрируют, что пытки осуществлялись как обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности".

Комиссия определила дополнительные общие элементы в применении пыток российскими властями. Пытки осуществлялись систематически.

Одним из элементов является согласованность практик в следственных изоляторах, где содержали задержанных украинцев.

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Другой общей чертой является регулярное применение сексуального насилия как формы пыток почти во всех этих центрах заключения.

Бывшие заключенные рассказывали, что сотрудники пенитенциарных учреждений в оккупации ссылались на приказы о жестоком обращении.

В отчете говорится, что во многих местах заключения отсутствует надлежащая медицинская помощь. В одном заведении в пытках участвовали даже врачи пенитенциарного учреждения.

Дословно: "Эти нарушения вызвали многим пострадавшим серьезные или непоправимые физические повреждения и травмы. Большинство из них подчеркивали глубокое психологическое воздействие пережитого на них и их семьи.

Некоторые пострадавшие сообщили о значительных трудностях с реинтеграцией в общество и восстановлением отношений с близкими. Они отметили необходимость психологической и социальной поддержки как для себя, так и для своих семей".

пленныеООНвойна
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