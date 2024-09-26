Продал гуманитарных авто на 35 млн грн: в Полтаве задержали руководителя благотворительной организации

В Полтаве правоохранители задержали руководителя благотворительной организации, который незаконно заработал более 35 миллионов гривен, продавая гуманитарные автомобили, предназначенные для Вооруженных сил Украины.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: По данным следствия, глава фонда завез в качестве гуманитарной помощи для нужд ВСУ более 230 авто. Несмотря на запрет продажи гумпомощи, которую он должен был безвозмездно передать ВСУ, делец организовал продажу авто гражданским лицам и военным за наличные.

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фото: Национальная полиция

Отмечается, что к своей схеме мужчина привлек еще нескольких человек, которые искали покупателей, готовили авто к продаже и занимались оформлением документов. Для сокрытия незаконной деятельности один из участников мошеннической схемы, по указанию главы фонда, посылал в соответствующее министерство фальшивые отчеты.

Следствие установило, что по этой схеме было продано более 230 автомобилей, которые ввозились в Украину в качестве помощи для ВСУ и других военных формирований во время военного положения. Общая сумма незаконно полученных средств превышает 35 миллионов гривен.

фото: Национальная полиция

Полицейские задержали руководителя фонда во время продажи очередного авто. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 201-2 (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.

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фото: Национальная полиция

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Также правоохранители продолжают следственные действия для привлечения к ответственности всех, кто вовлечен в схему.