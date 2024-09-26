Time: Команды Зеленского и Трампа обсуждали встречу в трамповой резиденции

Команды президента Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждали потенциальную встречу двух лидеров в имении республиканца во Флориде.

Источник: "Европейская правда" со ccылкой на Time

Детали: На прошлой неделе Трамп заявил, что вероятно встретится с Зеленским во время его визита в США. Поэтому, по словам двух приближенных к Зеленскому чиновников, их команды обсуждали идею встречи в имении Трампа в Мар-а-Лаго. Но украинская сторона отвергла эту возможность, поскольку считала, что это могло бы быть расценено как поддержка кампании Трампа.

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Вместо этого украинцы попросили встретиться с Трампом на более нейтральной территории, например, на съемочной площадке американской телевизионной сети для совместного интервью. По словам одного из украинских чиновников, этот вариант еще обсуждался, когда Зеленский приземлился в США.

Но визит Зеленского на оружейный завод в Скрентоне в Пенсильвании, где родился и вырос президент Джо Байден, изменил ход событий.

Осматривая предприятие вместе с губернатором штата, демократом Джошем Шапиро, Зеленский выразил благодарность всем американским рабочим, которые помогают производить оружие для Украины. Но оптика визита расстроила Трампа и его союзников, и их переговоры о возможной встрече с Зеленским сорвались.

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"Кажется, он обиделся", – сказал о Трампе один из украинских чиновников.

Кроме того, экс-президент в последние дни изменил свою риторику, критикуя Владимира Зеленского. Между тем, в команде Зеленского не видят другого выхода, кроме как продолжать попытки апеллировать к кандидату от республиканцев и заручиться его поддержкой.

Один из украинских чиновников отметил: главная надежда заключается в том, что взгляды Трампа на войну еще не определились, и что его непредсказуемый характер может оставить место для того, чтобы его позиция развернулась в сторону Украины.

Напомним, ранее республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

Председатель Надзорного комитета Палаты представителей Джеймс Комер заявил, что комитет стремится определить, пыталась ли администрация Байдена-Харрис использовать Зеленского для содействия президентской кампании вице-президента Харрис.

А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал в среду письмо в адрес президента Зеленского с ультимативными требованиями из-за визита украинского президента на завод в Пенсильвании.

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