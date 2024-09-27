ISW: В Курской области воюет ФСБ
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) воюет в Курской области России и пытается координировать боевые задачи с российскими военными.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Российское оппозиционное издание "Новая газета Европы" сообщило, что идентифицировало военнослужащего спецназа ФСБ, погибшего в боях в Курской области в августе 2024 года, подтвердив, что элементы спецназа ФСБ воюют в Курской области.
"Новая газета Европы" со ссылкой на офицера ФСБ сообщила, что ФСБ поставила перед спецназом, включая элементы групп „Альфа" и „Вымпел", задачу выявить и уничтожить украинские диверсионно-разведывательные группы в Курской области.
Офицер ФСБ заявил, что эти группы плохо приспособлены для ведения комбинированных боев с применением тяжелой техники против регулярных вооруженных сил. Спецназ ФСБ обычно проводил контртеррористические операции против небольших террористических групп и, вероятно, не имеет достаточной подготовки и оборудования, необходимого для реагирования на украинские подразделения, которые проводят комбинированные атаки.
Другой источник, близкий к российским спецслужбам, сообщил "Новой газете в Европе", что Центр специальных операций ФСБ не имеет "общей связи" с российскими военными частями и что до сих пор не существует общего штаба для координации боевых задач между ФСБ и российскими военными.
Российский правитель Владимир Путин поручил ФСБ провести контртеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа после начала украинской операции 6 августа, но затем продолжил поручать дублирующие задачи Министерству обороны (МО), ФСБ и Росгвардии России.
Кремль и российское военное командование пытались создать слаженную и эффективную структуру командования и управления, чтобы отреагировать на операцию в Курской области, и остается неясным, какие обязанности относятся к компетенции контртеррористической операции ФСБ или Координационного совета МО РФ.
По предварительной оценке ISW, дублирование задач и слабые структуры, скорее всего, и в дальнейшем будут создавать трения между ФСБ и МО РФ.
Ключевые выводы ISW за 26 сентября:
- Германия, Франция и Соединенные Штаты объявили 25 и 26 сентября о предоставлении Украине нескольких пакетов срочной и более долгосрочной помощи.
- По сообщениям, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пытается координировать боевые задачи с российскими военными, несмотря на то, что контролирует антитеррористическую операцию против украинского вторжения в Курской области.
- Российские и украинские войска продолжают наступательные действия в Курской области, но ни одна из сторон не достигла дальнейшего продвижения в этом районе.
- Недавно российские войска продвинулись к северу от Харькова и Часового Яра, а также к востоку и юго-востоку от Покровска.
- Российские военные блогеры критиковали российское военное командование за проведение совместных военных учений с Лаосом, утверждая, что такие учения демонстрируют, что Россия не делает выводов из опыта боевых действий в Украине.