Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: В Курской области воюет ФСБ

Алена ИвашкивПятница, 27 сентября 2024, 04:33
ISW: В Курской области воюет ФСБ
фото: РосСМИ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) воюет в Курской области России и пытается координировать боевые задачи с российскими военными.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российское оппозиционное издание "Новая газета Европы" сообщило, что идентифицировало военнослужащего спецназа ФСБ, погибшего в боях в Курской области в августе 2024 года, подтвердив, что элементы спецназа ФСБ воюют в Курской области.

Реклама:

"Новая газета Европы" со ссылкой на офицера ФСБ сообщила, что ФСБ поставила перед спецназом, включая элементы групп „Альфа" и „Вымпел", задачу выявить и уничтожить украинские диверсионно-разведывательные группы в Курской области. 

Офицер ФСБ заявил, что эти группы плохо приспособлены для ведения комбинированных боев с применением тяжелой техники против регулярных вооруженных сил. Спецназ ФСБ обычно проводил контртеррористические операции против небольших террористических групп и, вероятно, не имеет достаточной подготовки и оборудования, необходимого для реагирования на украинские подразделения, которые проводят комбинированные атаки. 

Другой источник, близкий к российским спецслужбам, сообщил "Новой газете в Европе", что Центр специальных операций ФСБ не имеет "общей связи" с российскими военными частями и что до сих пор не существует общего штаба для координации боевых задач между ФСБ и российскими военными. 

РЕКЛАМА:

Российский правитель Владимир Путин поручил ФСБ провести контртеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа после начала украинской операции 6 августа, но затем продолжил поручать дублирующие задачи Министерству обороны (МО), ФСБ и Росгвардии России. 

Кремль и российское военное командование пытались создать слаженную и эффективную структуру командования и управления, чтобы отреагировать на операцию в Курской области, и остается неясным, какие обязанности относятся к компетенции контртеррористической операции ФСБ или Координационного совета МО РФ. 

По предварительной оценке ISW, дублирование задач и слабые структуры, скорее всего, и в дальнейшем будут создавать трения между ФСБ и МО РФ.

Ключевые выводы ISW за 26 сентября:

  • Германия, Франция и Соединенные Штаты объявили 25 и 26 сентября о предоставлении Украине нескольких пакетов срочной и более долгосрочной помощи.
  • По сообщениям, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пытается координировать боевые задачи с российскими военными, несмотря на то, что контролирует антитеррористическую операцию против украинского вторжения в Курской области.
  • Российские и украинские войска продолжают наступательные действия в Курской области, но ни одна из сторон не достигла дальнейшего продвижения в этом районе.
  • Недавно российские войска продвинулись к северу от Харькова и Часового Яра, а также к востоку и юго-востоку от Покровска.
  • Российские военные блогеры критиковали российское военное командование за проведение совместных военных учений с Лаосом, утверждая, что такие учения демонстрируют, что Россия не делает выводов из опыта боевых действий в Украине.

ФСБРосcияКурская область ISW
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: То, что помогает обороне Израиля, может работать и в Украине

ФутболЛига Европы: "Хоффенхайм" – "Динамо". ОНЛАЙН

Фицо заявил, что хочет "нормальных отношений" с Россией после ее войны против Украины

ОГП: Количество случаев домашнего насилия в Украине за год выросло на 80%

Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Угледара: Жизни важнее любых застроек

Новый генсек НАТО прибыл в Киев

Все новости...
The Economist пишет, что Украина и Запад должны срочно менять курс для победы в войне
СМИ: В Днепре, Запорожье и Одессе прогремели взрывы
Катар объявил о договоренности с Украиной и Россией об обмене детьми
ООН не имеет денег для помощи украинцам, которые переехали из опасных регионов
Последние новости
20:23
футзалОпределился соперник Украины в бронзовом финале чемпионата мира
20:15
На Солнце произошла мощная вспышка: она может повлечь за собой северные сияния на Земле
20:02
Зеленский: То, что помогает обороне Израиля, может работать и в Украине
20:01
Немецкая "подруга Путина" хочет с ним переговоров и обвиняет во всем США
20:00
Треть новых российских компаний в 2024 году зарегистрировали китайцы – росСМИ
19:40
ФутболЛига Европы: "Хоффенхайм" – "Динамо". ОНЛАЙН
19:33
Почему Силы обороны вышли из Угледара и что будет дальше – подкаст "Кляті питання"
19:30
Еще несколько столетий назад побережье Европы покрывали большие устричные рифы: почему они исчезли
19:27
Удар РФ по Полтаве 3 сентября: количество жертв возросло до 59, в больнице умер еще один человек
19:27
Цены на нефть взлетели в ожидании удара Израиля по нефтепереработке Ирана
Все новости...
Реклама:
Реклама: