Над Украиной сбили 15 из 22 "Шахедов"

Ночью 29 сентября противник выпустил по Украине 22 ударных БпЛА типа Shahed, из которых 15 были сбиты силами ПВО.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, в результате противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локационно потеряны. "Предварительно без последствий", добавили в ВС.

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Известно, что БПЛА запускали из Ейска, Курска и Чауды в Крыму.

БПЛА сбивали в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.