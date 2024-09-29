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Над Украиной сбили 15 из 22 "Шахедов"

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 08:44
Над Украиной сбили 15 из 22 Шахедов
воздушные силы

Ночью 29 сентября противник выпустил по Украине 22 ударных БпЛА типа Shahed, из которых 15 были сбиты силами ПВО.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, в результате противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локационно потеряны. "Предварительно без последствий", добавили в ВС.

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Известно, что БПЛА запускали из Ейска, Курска и Чауды в Крыму.

БПЛА сбивали в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

Воздушные силы ВСУШахедПВО
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