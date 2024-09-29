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"Вызовут перебои в поставках" - британская разведка об ударах по Тихорецку и Торопцу

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 14:32
Вызовут перебои в поставках - британская разведка об ударах по Тихорецку и Торопцу
попадание в торопце, скриншот

Недавние удары Украины по объектам в российских Тихорецке и Торопце почти наверняка приведут минимум к краткосрочным перебоям в снабжении российской армии.

Источник: обзор Минобороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: В ночь с 20 на 21 сентября 2024 года украинские войска нанесли удары по российским складам боеприпасов в Тихорецке и еще одному объекту в Торопце в Тверской области с помощью беспилотников, напоминает британская разведка. Это произошло после предыдущего успешного удара по другому складу в Торопце 18 сентября, который почти наверняка уничтожил не менее 30 000 тонн боеприпасов в открытом и бункерном хранении.

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"Эти удары почти наверняка вызовут, по меньшей мере, кратковременные перебои в поставках российских артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для стрелкового оружия, критически важных ресурсов в войне на истощение", – отмечают в ведомстве и добавляют, что общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на трех объектах является самой большой потерей российских и северокорейских боеприпасов за время войны.

По мнению британской разведки, эти мощные удары, нанесенные в быстрой последовательности, демонстрируют, что, несмотря на то, что Россия развернула разветвленную многослойную систему противовоздушной обороны (включая истребители) вокруг Украины, она продолжает борьбу с украинскими БПЛА, которые используются в операциях по нанесению глубоких ударов на территории России.

"Очень вероятно, что это приведет к дальнейшему рассредоточению в российской логистической цепи из-за страха перед дополнительными ударами, увеличивая нагрузку на и без того растянутую систему", – говорится в обзоре.

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В Эстонии ранее заявили, что успешные авиаудары Украины по уничтожению военных складов российской армии должны начать влиять на линию фронта уже в октябре.

В британской разведке ранее уже констатировали, что поражение гигантского российского склада боеприпасов в Торопце скажется на операциях российских сил, в частности в Курской области.

Великобританиявойна
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