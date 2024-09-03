Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Удар россиян по Днепру: количество раненых возросло до 6

Ирина БалачукВторник, 3 сентября 2024, 07:41
Удар россиян по Днепру: количество раненых возросло до 6
Фото из Telegram Сергея Лысака

Один человек погиб и еще 6 получили ранения в результате российских ударов по Днепру поздно вечером 2 сентября.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лысака: "В результате вчерашней ракетной атаки на Днепр имеем 51-летнего погибшего. Шесть человек пострадали. Из них один 37-летний мужчина остается в больнице. Другие будут приходить в себя дома".

Реклама:

Детали: Он добавил, что в результате атаки сгорели 3 машины, еще 12 повреждены.

Также разбиты окна в детском саду и семи частных домах. Повреждено предприятие.

По данным властей, били оккупанты накануне и по Никопольщине.

ВИДЕО ДНЯ

"С вечера и до утра били по району из артиллерии, "Градом" и дронами-камикадзе. Били по райцентру и Марганецкой общине. Повреждена инфраструктура, административное здание", – сообщил Лукашук.

По словам Лысака, утром российские захватчики возобновили удары по райцентру.

Предыстория:

Днепржертвывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Днепр
В результате ракетного удара по Днепру есть погибший и раненые
В Харькове и Днепре были слышны взрывы
В Днепре были слышны звуки взрыва – СМИ
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: