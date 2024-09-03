В Киеве ухудшилось качество воздуха: горят торфяники

Качество воздуха временно ухудшилось в Киеве из-за горения торфяников в Броварском районе.

Источник: КГГА в Telegram, ГСЧС

Дословно: "Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах. В частности - горение торфа в 6 очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области".

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Детали: Сообщается, что также пожары являются возможной причиной неприятного запаха в столице.

Киевлянам рекомендовали в случае появления задымленности закрыть окна, а также отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.

Обновлено. В ГСЧС впоследствии сообщили, что в Броварском районе обнаружили 3 очага возгорания торфа. Сейчас продолжается ликвидация в Броварском районе, площадь составляет 15,7 га отдельными ячейками.

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К ликвидации пожара задействовано 75 человек личного состава и 21 единица техники.