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Зеленский может заменить Шурму – источники

Роман Кравец, Ирина БалачукВторник, 3 сентября 2024, 10:54
Зеленский может заменить Шурму – источники
Заместитель главы ОП Ростислав Шурма. Фото ОП

В Офисе президента в ближайшие дни могут уволить заместителя главы ОП Ростислава Шурму.

Источник: собеседники "Украинской правды" в окружении президента и в Кабмине

Прямая речь источника УП из команды Зеленского: "Ростик готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что президент его готов отпустить".

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Детали: В то же время другие собеседники УП сообщают, что наиболее вероятным кандидатом на замену Шурмы на Банковой рассматривают министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

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