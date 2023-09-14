Стало известно, как Шурма оказался в команде Зеленского

Экс-гендиректор "Запорожстали", заместитель председателя ОП Ростислав Шурма, который недавно упоминался в контексте скандала с госвыплатами солнечным станциям в оккупации, попал в команду президента еще несколько лет назад и сейчас он является тем человеком, который в глазах Зеленского "отвечает за всю экономику".

Источник: статья Украинской правды "Москва − Ахметов − Банковая. Как Шурма стал главным по экономике Зеленского"

Детали: Впервые о Ростиславе Шурме на Банковой заговорили в январе 2020 года, когда Зеленский хотел усилить правительство Алексея Гончарука вице-премьером, который бы отвечал за развитие экономического блока.

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Тогда СБУ проверяла потенциальных кандидатов, и вывод по Ростиславу Шурме был не самый лучший − его называли "бывшим теневым мэром Запорожья от Ахметова", вспоминали 3 производства, где Шурма значился фигурантом досудебного расследования относительно возможного подкупа избирателей и потенциальных растрат бюджетных средств должностными лицами Запорожского горсовета.

В конце концов экс-директор "Запорожстали" не пошел работать в Кабмин, а Зеленский на встрече с командой возмутился, зачем они "подсовывают ему этих коррупционеров".

Но через несколько месяцев Шурма таки попал в Офис − его пригласили на собеседование на должность руководителя "Укрзализныци".

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Назначение Шурмы в УЗ поддерживали экс-заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко, идеолог "Большого строительства" Юрий Голик и тогдашний руководитель "Укравтодора", а ныне вице-премьер Александр Кубраков.

Но несмотря на такое лобби, тогда "Укрзализныцю" доверили Юрию Жмаку.

Однако после встречи на Банковой Шурма остался в поле зрения Зеленского.

В то время в команде президента вынашивали идею по реформированию украинской авиаотрасли, в частности, корпорации "Антонов".

На Банковой решили по-дружески обратиться к Шурме, чтобы он с бизнес-точки зрения помог разобраться, действительно ли возможно перезапустить "Антонов".

Весной 2021 года Андрей Ермак взял бывшего директора "Запорожстали" себе внештатным советником, а Зеленский назначил его в наблюдательный совет "Укроборонпрома".

Будучи советником главы ОПУ, Шурма усиливал тогдашнюю заместительницу Ермака Юлию Свириденко, которая только что пришла на Банковую с позиции первого заместителя министерства развития экономики.

Осенью 2021 года в правительстве Шмыгаля начали происходить очередные ротации. Внутри команды накопилось много негатива к первому вице-премьер-министру экономики Алексею Любченко. Ермак с Зеленским решили заменить его тогдашним профильным заместителем главы ОПУ Свириденко. На ее место назначили Шурму. Хотя в ОП это вызвало определенное недоумение.

Чиновников возмущало то, что Шурма предлагал яркие проекты, которые никто не знал, как реализовать.

Журналисты отмечают, что за время полномасштабной войны политическое влияние Шурмы выросло в разы. Это стало возможным из-за централизации власти в Офисе президента и благодаря близости к Андрею Ермаку и Владимиру Зеленскому.

Сейчас Шурма в глазах Зеленского является человеком, который отвечает за все экономические вопросы.

Также сообщается, что за последний год Шурма пытается максимально нарастить влияние на принятие решений в одной из традиционно самых прибыльных отраслей экономики − энергетике.

Как убеждают источники УП на энергетическом рынке и во всех ветвях власти, заместитель главы ОПУ полностью координирует деятельность министра энергетики Германа Галущенко.

Кроме энергетики, Шурма отвечает за менеджмент большинства громких национализированных активов, таких как: "Мотор Сич", "Запорожский трансформаторный завод", "КрАЗ", "Sense банк", ряд облэнерго.

Отдельный интерес заместителя Ермака составляют невозобновляемые ресурсы. Он уже отвечает за реформу лесного хозяйства, о которой на рынке шутят, что ее задача "не так сохранение леса, как генерация "зеленых".

По данным УП, Шурма так же имеет реформаторские потуги по водным ресурсам и вопросам земли, в частности занимается созданием земельного банка.

Отдельное направление работы экономического заместителя руководителя ОПУ − это коммуникация с бизнесом.

Сообщается, что Зеленский поручил Шурме вместе с силовым заместителем главы ОПУ Олегом Татаровым заняться проблемами предпринимателей. Именно после этого начались закрытые встречи с менеджерами и владельцами бизнесов.

Правда, бизнесмены, которые бывали на таких совещаниях, имеют двоякое впечатление относительно такого формата, ведь давления правоохранителей пока меньше не стало.

"Широкий спектр задач и желание захватить влияние в различных сферах провоцирует много конфликтов с участием экономического заместителя главы ОП внутри самой власти.

По итогам общения УП с десятком собеседников разного уровня можно констатировать, что вокруг Шурмы образовалось много конфликтных точек", − подытожили журналисты.