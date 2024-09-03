В Чернобыльской зоне продолжается пожар на площади 20 га
В Чернобыльской зоне горит лесная подстилка, огонь распространился на площадь ориентировочно 20 гектаров.
Источник: председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко
Прямая речь: "Для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника.
Принимаются все необходимые меры для локализации и дальнейшей ликвидации пожара. Проводятся замеры радиационного фона, пока он в пределах нормы".
Детали: В ОГА также обратили внимание жителей области на то, что из-за пожара, который возник, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевской области, может наблюдаться задымление воздуха. Поэтому рекомендуют не находиться длительное время на улице и закрывать окна.
Напомним: 3 сентября в Киеве качество воздуха временно ухудшилось из-за горения торфяников в Броварском районе.