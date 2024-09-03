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В Чернобыльской зоне продолжается пожар на площади 20 га

Татьяна ОлейникВторник, 3 сентября 2024, 19:26
В Чернобыльской зоне продолжается пожар на площади 20 га
Иллюстративное фото - ГСЧС

В Чернобыльской зоне горит лесная подстилка, огонь распространился на площадь ориентировочно 20 гектаров.

Источник: председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко

Прямая речь: "Для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника.

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Принимаются все необходимые меры для локализации и дальнейшей ликвидации пожара. Проводятся замеры радиационного фона, пока он в пределах нормы".

Детали: В ОГА также обратили внимание жителей области на то, что из-за пожара, который возник, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевской области, может наблюдаться задымление воздуха. Поэтому рекомендуют не находиться длительное время на улице и закрывать окна.

Напомним: 3 сентября в Киеве качество воздуха временно ухудшилось из-за горения торфяников в Броварском районе.

пожарЧернобыльГСЧС
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