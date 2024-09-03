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Главу МИД Кулебу планируют уволить – источники

Роман Кравец, Евгений КизиловВторник, 3 сентября 2024, 22:04
Главу МИД Кулебу планируют уволить – источники
Дмитрий Кулеба. Фото: Getty Images

В отставку собираются отправить министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Источник: собеседники "Украинской правды" в команде президента

Детали: По их информации, с кандидатурой на его место еще определяются, но наиболее вероятная замена – первый заместитель главы МИД Андрей Сибига.

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Источники говорят, что в правительстве готовятся и другие увольнения.

При этом сообщается, что премьер-министр Денис Шмыгаль остается на должности.

Что предшествовало: Во вторник в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств и вице-премьер Ольга Стефанишина.

Кулеба Дмитрийувольнение
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