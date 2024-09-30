Россияне штурмовали десять направлений фронта более 150 раз – Генштаб

За минувшие сутки на 10 направлениях фронта произошло 153 боевых столкновения, на Покровском направлении российские войска атаковали 9 населенных пунктов 28 раз, на Кураховском направлении защитники остановили 25 атак врага.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Волчанска.

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На Купянском направлении происходило 13 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиново и Лозовой.

На Лиманском направлении произошло 12 боевых столкновений. Враг атаковал возле Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении шел один бой возле Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении шло 11 боев, в частности, у Щербиновки, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лысовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутой Яр и Журавка. Наибольшая концентрация атак была возле Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 25 атак противника вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Катериновки и Константиновки.

На Времовском направлении российские захватчики совершили 17 наступательных действий возле Угледара, Богоявленки, Катериновки и Елизаветовки.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Украинские защитники отбили штурмы противника неподалеку Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиационные бомбы и ударные БпЛА, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы украинских населенных пунктов.

Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где продолжается операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 21 авиаудар, использовав при этом 30 КАБов.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.