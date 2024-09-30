На Сумщине фиксируют ухудшение качества воздуха из-за пожаров в РФ

Утром 30 сентября в Сумской области зафиксировали ухудшение качества воздуха из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.

Источник: Сумской гидрометцентр

Дословно: "Серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за „заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории РФ. Если пыль занесло с Каспия, то смог непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смога притянул юго-восточный ветер".

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КАРТА: СУМСКОЙ ГИДРОМЕТЦЕНТР

Детали: Отмечается, что наибольшая концентрация частиц в воздухе сейчас фиксируется в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. Людям рекомендуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

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