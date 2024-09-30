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Россияне обстреляли Херсонскую область: ранены 5 человек

Анастасия ПроцПонедельник, 30 сентября 2024, 10:50
Россияне обстреляли Херсонскую область: ранены 5 человек
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате обстрелов российских войск по Большой Александровке и Херсону пострадали пять человек.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Детали: В Великой Александровке три человека получили ранения из-за артиллерийского обстрела. Среди пострадавших - двое мужчин 45 и 62 лет, а также 37-летняя женщина. Они получили взрывные травмы и множественные осколочные ранения туловища и головы.

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Также оккупанты сбросили взрывной заряд с дрона в пригороде Херсона. Пострадали две женщины, 1952 и 1971 годов рождения. Их госпитализировали с телесными повреждениями.

ХерсонХерсонская областьобстрел
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