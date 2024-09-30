Бербок поддерживает предоставление Украине дальнобойных ракет, несмотря на позицию Шольца

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD выразила поддержку идеи поставки Украине дальнобойных ракет для обороны, хотя канцлер Олаф Шольц выступает против такого шага, опасаясь эскалации войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал ARD и DW

Детали: Бербок акцентировала, что всегда говорила о том, что дальнобойные ракеты играют важную роль, "особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины".

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На вопрос о возможности поставки Киеву из Германии других видов вооружения она подчеркнула, что уже четко выразила свое мнение по этому поводу, однако у Шольца – другая позиция.

"А в коалиции – в демократической коалиции происходит так, что, если партнеры не могут договориться об одном пункте, мы не можем это поддержать (поставки дальнобойного оружия в Украину. – Ред.). Тогда это делают американцы, и британцы, и французы", – указала Бербок.

Также она в очередной раз высказалась за продолжение Германией военной помощи Украине.

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Бербок аргументировала это тем, что особенно важна эта поддержка, учитывая возможность возвращения в Белый дом Дональда Трампа после выборов.

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