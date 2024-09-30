Бербок поддерживает предоставление Украине дальнобойных ракет, несмотря на позицию Шольца
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD выразила поддержку идеи поставки Украине дальнобойных ракет для обороны, хотя канцлер Олаф Шольц выступает против такого шага, опасаясь эскалации войны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал ARD и DW
Детали: Бербок акцентировала, что всегда говорила о том, что дальнобойные ракеты играют важную роль, "особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины".
На вопрос о возможности поставки Киеву из Германии других видов вооружения она подчеркнула, что уже четко выразила свое мнение по этому поводу, однако у Шольца – другая позиция.
"А в коалиции – в демократической коалиции происходит так, что, если партнеры не могут договориться об одном пункте, мы не можем это поддержать (поставки дальнобойного оружия в Украину. – Ред.). Тогда это делают американцы, и британцы, и французы", – указала Бербок.
Также она в очередной раз высказалась за продолжение Германией военной помощи Украине.
Бербок аргументировала это тем, что особенно важна эта поддержка, учитывая возможность возвращения в Белый дом Дональда Трампа после выборов.
Предыстория:
- Германия последовательно отказывалась передаватьУкраине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.
- В частности, 21 сентября Шольц в очередной раз отверг призывы к поставке крылатых ракет Taurus в Украину.
- По информации The Times, США и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.
- Позже министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.