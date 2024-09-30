Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бербок поддерживает предоставление Украине дальнобойных ракет, несмотря на позицию Шольца

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 30 сентября 2024, 11:31
Бербок поддерживает предоставление Украине дальнобойных ракет, несмотря на позицию Шольца
Бербок. Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD выразила поддержку идеи поставки Украине дальнобойных ракет для обороны, хотя канцлер Олаф Шольц выступает против такого шага, опасаясь эскалации войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал ARD и DW

Детали: Бербок акцентировала, что всегда говорила о том, что дальнобойные ракеты играют важную роль, "особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины".

Реклама:

На вопрос о возможности поставки Киеву из Германии других видов вооружения она подчеркнула, что уже четко выразила свое мнение по этому поводу, однако у Шольца – другая позиция.

"А в коалиции – в демократической коалиции происходит так, что, если партнеры не могут договориться об одном пункте, мы не можем это поддержать (поставки дальнобойного оружия в Украину. – Ред.). Тогда это делают американцы, и британцы, и французы", – указала Бербок.

Также она в очередной раз высказалась за продолжение Германией военной помощи Украине.

РЕКЛАМА:

Бербок аргументировала это тем, что особенно важна эта поддержка, учитывая возможность возвращения в Белый дом  Дональда Трампа после выборов.

Предыстория:

  • Германия последовательно отказывалась передаватьУкраине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.
  • В частности, 21 сентября Шольц в очередной раз отверг призывы к поставке крылатых ракет Taurus в Украину.
  • По информации The Times, США и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.
  • Позже министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.

Германияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Израиль атаковал Бейрут: 22 человека погибли, более сотни раненых

видеоНефтебаза в Феодосии пылает четвертый день: взорвалась еще одна цистерна

Правоохранители арестовали мужчину, который публиковал видео с оскорблениями погибших военных

В российском заключении погибла украинская журналистка Виктория Рощина

"Схемы" нашли у сестры экс-нардепа Розенбалата незадекларированные недвижимость и доходы в ОАЭ на $1 млн

Инфляция в Украине выросла в годовом выражении до 8,6% в течение сентября: как изменились цены

Все новости...
Германия
СМИ: Депутаты Бундестага будут добиваться запрета ультраправых
Бербок: Прекращение поддержки Украины приведет к увеличению военных преступлений
Соратник Шольца призвал увеличить помощь Украине для ее лучшей переговорной позиции
Последние новости
00:28
обновляется от 00:06Россияне атакуют беспилотниками регионы Украины
00:03
Нобелевскую премию по литературе получила Хан Канг: что известно о лауреатке
23:52
СМИ: Израиль атаковал Бейрут: 22 человека погибли, более сотни раненых
23:30
Вспомним легенд: уже умерших 25 актеров из фильмов о Гарри Поттере
23:26
Новости экономики 10 октября: поднятие налогов, отопительный сезон в Киеве, рост цен
23:19
На фронте произошло 114 боевых столкновений, горячее всего на трех направлениях – Генштаб
23:12
Обновлено в 23:12Лубинец: Россияне подтвердили гибель журналистки Виктории Рощиной в плену
22:59
Сикорский: Starlink для Украины финансирует Польша, а не Илон Маск
22:49
видеоНефтебаза в Феодосии пылает четвертый день: взорвалась еще одна цистерна
22:27
"Счета регламентирует высшая сила". История "новой Богородицы", зарабатывающей на украинцах
Все новости...
Реклама:
Реклама: