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Минюст: Украинцы, которые под принуждением получили паспорт РФ в оккупации, не будут нести ответственности

Станислав ПогориловПонедельник, 30 сентября 2024, 11:44
Минюст: Украинцы, которые под принуждением получили паспорт РФ в оккупации, не будут нести ответственности
Фото: Getty Images

Министерство юстиции уверяет, что граждане Украины, которые под принуждением получили российские паспорта на оккупированных территориях, не будут нести ответственности.

Источник: пресс-служба Минюста

Дословно: "Ситуации, когда лицо лишается возможности выбора - практика, которая нередко применяется российской оккупационной властью для влияния на поведение человека, чтобы последний действовал не по собственному желанию, а под давлением обстоятельств из-за страха репрессий или установления противоправных ограничений. Одним из примеров может служить принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины, что является одним из многочисленных доказательств нарушения прав граждан".

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Детали: Сообщается, что те, кто получил паспорта РФ во избежание жестокого обращения, не будут подлежать ответственности. "Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при условии наличия доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке", - отмечают в ведомстве.

В Минюсте напомнили, что среди мер, которые принимаются российским агрессором на подконтрольных ему территориях - насильственная русификация граждан, имеющих украинский паспорт. "Максимальные страдания Россия наносит мирному населению, ведь наличие украинского паспорта расценивается как акт протеста. Так, при сверхсложных условиях проживания в оккупации, местные жители вынуждены принять российское гражданство", - констатировали в ведомстве.

В то же время, говорят в Минюсте, такие документы не имеют никакой юридической силы и не признаются нигде, кроме оккупированных территорий.

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"Насильственная паспортизация является незаконной и не признается в Украине и в мире, поскольку противоречит принципам и нормам международного права и является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении.

оккупацияпаспорт война
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