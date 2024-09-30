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ЕС готовит новые санкции из-за гибридных угроз со стороны России – СМИ

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяПонедельник, 30 сентября 2024, 12:02
ЕС готовит новые санкции из-за гибридных угроз со стороны России – СМИ
Фото с сайта pixabay.com

Европейский Союз решил ввести новый тематический режим санкций – он будет касаться гибридных угроз со стороны России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка в сети X (Twitter) 

Детали: Журналист сообщил, что 2 октября послы ЕС согласуют новый тематический режим санкций, ориентированный на российские гибридные угрозы. Он будет формализован на следующей неделе.

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Прямая речь Джозвяка: "Пока что нет имен, но они будут добавлены в будущем".

Журналист уточнил, что сначала хотели ввести общий режим санкций, но потом согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

Для справки: ЕС ввел против России большое количество санкций в ответ на ее вторжение в Украину. Эти санкции охватывают различные сферы (финансовую, энергетическую, торговую, транспортную, визовую и персональную) и направлены на то, чтобы оказать экономическое давление на Россию и заставить ее прекратить военные действия.

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Предыстория:

  • 24 июня Совет ЕС принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.
  • Германия тормозила пакет санкций из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в РФ.
  • Кроме того, по данным СМИ, правительство Венгрии согласилось на 14-й пакет санкций ЕС, который предусматривает ограничение поставок российского сжиженного газа в обмен на то, что никакие текущие или будущие меры не будут угрожать реализации проекта атомной электростанции "Пакш II".

ЕСРосcиясанкции
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