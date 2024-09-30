ЕС готовит новые санкции из-за гибридных угроз со стороны России – СМИ

Европейский Союз решил ввести новый тематический режим санкций – он будет касаться гибридных угроз со стороны России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка в сети X (Twitter)

Детали: Журналист сообщил, что 2 октября послы ЕС согласуют новый тематический режим санкций, ориентированный на российские гибридные угрозы. Он будет формализован на следующей неделе.

Реклама:

Прямая речь Джозвяка: "Пока что нет имен, но они будут добавлены в будущем".

Журналист уточнил, что сначала хотели ввести общий режим санкций, но потом согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

Для справки: ЕС ввел против России большое количество санкций в ответ на ее вторжение в Украину. Эти санкции охватывают различные сферы (финансовую, энергетическую, торговую, транспортную, визовую и персональную) и направлены на то, чтобы оказать экономическое давление на Россию и заставить ее прекратить военные действия.

РЕКЛАМА:

Предыстория: