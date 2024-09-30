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В Киеве воздух ухудшится из-за пыли с Каспия – КГВА

"Украинская правда"Понедельник, 30 сентября 2024, 12:41
В Киеве воздух ухудшится из-за пыли с Каспия – КГВА
Фото: Укргидрометцентр

1–2 октября в Киеве ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспийского региона.

Источник: Киевская городская военная администрация со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Telegram

Детали: По информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября в Киеве будет наблюдаться высокая запыленность воздуха, что может негативно повлиять на здоровье жителей.

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Дословно: "По состоянию на сейчас в Каспийской низменности наблюдается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Ветер переносит в Украину воздух с пылью в виде мельчайших частей в верхних слоях атмосферы".

Детали: Пылевая буря, которая возникла в Каспийской низменности, перенесла мельчайшие частицы пыли в Украину. Ожидается, что ситуация продлится до пятницы, когда изменится направление ветра на южное и западное.

Медики советуют киевлянам избегать пребывания на открытом воздухе, закрыть окна, отказаться от физической активности на улице и пить много воды.

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Предыстория: Утром 30 сентября в Сумской области зафиксировали ухудшение качества воздуха из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.

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