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Экс-главе полиции Польши предъявили обвинения из-за взрыва в его кабинете «подарка из Украины»

Мария Емец, Станислав ПогориловПонедельник, 30 сентября 2024, 14:38
Экс-главе полиции Польши предъявили обвинения из-за взрыва в его кабинете «подарка из Украины»
Фото: Getty Images

Бывшему начальнику Главного управления полиции Польши Ярославу Шимчику выдвинули обвинения в связи с инцидентом зимой 2022 года, когда у него в кабинете взорвался подаренный в Украине сувенир-гранатомет. Сам Шимчик пока заявил, что не понимает обвинений и отказался от детальных комментариев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Сообщается, что генералу Шимчику предъявили два обвинения - во владении переносным оружием в виде гранатомета без соответствующих разрешений и в непреднамеренном создании угрозы для жизни и здоровья многих людей и имущества.

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Причиной первого обвинения стало то, что Шимчик никак не задекларировал подаренный в Украине гранатомет, когда пересекал польскую границу. За это грозит от полугода до 8 лет лишения свободы, объявил представитель Окружной прокуратуры Варшавы.

Второе обвинение связано с тем, что Шимчик, как утверждает следствие, разблокировал предохранитель гранатомета внутри здания. По нему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Предыстория:

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Польшачрезвычайное происшествие
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