Сибига: В Будапеште отметили прогресс по решению вопроса нацменьшинств

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште сообщил, что обе стороны фиксируют "положительную динамику" в решении вопросов, связанных с национальными меньшинствами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Сибиги

Детали: Министр приветствовал открытие в Венгрии первой двуязычной украинско-венгерской школы для украинских детей.

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"Именно в этой школе я побывал утром сегодня. Я остался с чрезвычайно положительными впечатлениями. Уверен, что это образовательное учреждение будет способствовать сохранению украинской идентичности, поможет детям адаптироваться в среде, не теряя своих культурных корней, а также будет очередным шагом к взаимопониманию между Украиной и Венгрией", – отметил министр.

Он подчеркнул, что Украина подтверждает взятые на себя как двусторонние, так и международные обязательства по обеспечению прав лиц, принадлежащих к венгерской национальной общности.

"Мы с господином министром констатировали положительную динамику в решении этого вопроса, а также договорились о дальнейшем взаимодействии с целью достижения взаимопонимания по всем чувствительным вопросам", – подчеркнул Сибига.

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Венгры Украины, добавил он, являются неотъемлемой и равноправной частью украинской политической нации и ключевым мостом взаимопонимания между двумя государствами.

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