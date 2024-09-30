Сибига: В Будапеште отметили прогресс по решению вопроса нацменьшинств
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште сообщил, что обе стороны фиксируют "положительную динамику" в решении вопросов, связанных с национальными меньшинствами.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Сибиги
Детали: Министр приветствовал открытие в Венгрии первой двуязычной украинско-венгерской школы для украинских детей.
"Именно в этой школе я побывал утром сегодня. Я остался с чрезвычайно положительными впечатлениями. Уверен, что это образовательное учреждение будет способствовать сохранению украинской идентичности, поможет детям адаптироваться в среде, не теряя своих культурных корней, а также будет очередным шагом к взаимопониманию между Украиной и Венгрией", – отметил министр.
Он подчеркнул, что Украина подтверждает взятые на себя как двусторонние, так и международные обязательства по обеспечению прав лиц, принадлежащих к венгерской национальной общности.
"Мы с господином министром констатировали положительную динамику в решении этого вопроса, а также договорились о дальнейшем взаимодействии с целью достижения взаимопонимания по всем чувствительным вопросам", – подчеркнул Сибига.
Венгры Украины, добавил он, являются неотъемлемой и равноправной частью украинской политической нации и ключевым мостом взаимопонимания между двумя государствами.
Предыстория:
- Летом в интервью "ЕП" глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал об "откровенном разговоре" с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто во время визита последнего в Ужгород в январе 2024 года, следствием которого стало выдвижение Будапештом требований относительно прав венгерского меньшинства.
- Эти требования были включены в переговорные рамки по вступлению Украины в ЕС.
- "ЕвроПравда" ранее подробно анализировала перечень этих требований в статье: Как Венгрия снова пересекла красные линии в шантаже Украины на пути в ЕС.