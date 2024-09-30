В День защитников и защитниц остановят движение в центре Киева

В День защитников и защитниц 1 октября на 10 минут работники Национальной полиции остановят движение в центре столицы.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, которого цитирует пресс-служба ВА

Детали: В 9:00 традиционно состоится общенациональная минута молчания в знак уважения и благодарности к погибшим защитникам Украины.

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С 8:55 до 9:05 в Киеве остановят движение на Майдане Независимости и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.

Прямая речь Попко: "Киевляне, и гости столицы, где бы вы ни были, что бы ни делали - остановитесь на минуту в знак уважения и благодарности к погибшим защитникам Украины. В эту минуту подумайте, что страшная война продолжается. Но мы всегда будем помнить тех, кто отдал самое ценное - собственную жизнь за то, чтобы мы продолжали жить".

Справка: День защитников и защитниц Украины - государственный праздник, отмечаемый ежегодно 1 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы. Основан 14 октября 2014 года президентским указом с названием "День защитника Украины". Из-за реформы церковного календаря в Украине с 2023 года празднование перенесено с 14 октября на 1 октября.