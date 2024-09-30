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Польша хочет обсудить эксгумации на Волыни в начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПонедельник, 30 сентября 2024, 16:13
Польша хочет обсудить эксгумации на Волыни в начале переговоров о вступлении Украины в ЕС
Теофил Бартошевский. фото: www.gov.pl

В польском МИД заявили, что вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии будет рассматриваться в первом разделе переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз.

Источник: заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский в комментарии Polsat News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Бартошевский вспомнил недавние слова президента Анджея Дуды, который заявил, что Польша не должна связывать вопрос согласия на эксгумацию жертв Волынской трагедии со вступлением Украины в ЕС.

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"Первым разделом переговоров о вступлении Украины в ЕС будет верховенство права и система правосудия. В рамках этого, безусловно, будет рассматриваться вопрос эксгумации", – сказал Бартошевский.

"Если эта глава не будет закрыта, Украина не сделает ни одного шага вперед в следующих разделах", – добавил он.

Замминистра отметил, что возможность эксгумации останков польских граждан и их достойного захоронения является "чем-то совершенно очевидным в нашем культурном кругу".

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"Мы не шантажируем Украину, мы лишь говорим, что они должны вести себя в соответствии с тем, что требуют европейские принципы. Я думаю, что в конце концов мы придем к согласию в этом вопросе. Мы не хотим мести, мы не требуем наказания, мы просто хотим достойного захоронения наших предков", – подчеркнул Бартошевский.

Ранее президент Дуда уже заявлял, что если кто-то говорит, что собирается заблокировать вступление Украины в Европейский Союз, он тем самым вписывается в политику кремлевского правителя Владимира Путина.

Недавно стало известно, что польский МИД якобы планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы – в частности в вопросах эксгумаций жертв Волынской трагедии.

ПольшаУкраинаевроинтеграцияЕС
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