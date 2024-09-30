Российский дрон атаковал энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине
Понедельник, 30 сентября 2024, 16:43
Энергетики ДТЭК попали под атаку российского беспилотника в Днепропетровской области.
Источник: пресс-служба энергохолдинга в соцсетях
Дословно: "Еще один тяжелый день для наших коллег из Днепропетровской области. Ремонтная бригада работала вблизи линии фронта, восстанавливая поврежденные воздушные линии. В этот момент враг атаковал ее дронами.
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К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми. Дрон российских оккупантов попал в служебную машину и полностью разрушил ее".
Детали: Сообщается, что энергетиков успешно эвакуировали с места обстрела.
ДТЭК отмечает, что несмотря на ежедневную опасность энергетики продолжают делать все возможное, чтобы нести свет даже в условиях боевых действий.