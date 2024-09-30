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Российский дрон атаковал энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 сентября 2024, 16:43
Российский дрон атаковал энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине
автомобиль энергетиков. фото из соцсетей ДТЭК

Энергетики ДТЭК попали под атаку российского беспилотника в Днепропетровской области.

Источник: пресс-служба энергохолдинга в соцсетях

Дословно: "Еще один тяжелый день для наших коллег из Днепропетровской области. Ремонтная бригада работала вблизи линии фронта, восстанавливая поврежденные воздушные линии. В этот момент враг атаковал ее дронами.

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К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми. Дрон российских оккупантов попал в служебную машину и полностью разрушил ее".

Детали: Сообщается, что энергетиков успешно эвакуировали с места обстрела.

ДТЭК отмечает, что несмотря на ежедневную опасность энергетики продолжают делать все возможное, чтобы нести свет даже в условиях боевых действий.

энергетикавойнаДнепропетровская область
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