Генсек НАТО призвал не сокращать помощь Украине из-за ядерных угроз Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что члены Альянса не должны сдерживать свою военную помощь Украине из-за "безрассудной российской ядерной риторики" главы Кремля Владимира Путина.

Источник: Столтенберг в интервью агентству Reuters, сообщает "Европейская правда"

Детали: Пока еще действующий генсек НАТО отреагировал на заявление Путина на прошлой неделе о том, что Россия может применить ядерное оружие, если по ее территории нанесут удар дальнобойными ракетами.

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"Что мы увидели, так это шаблон безрассудной российской ядерной риторики и сообщений, и оно (заявление Путина. – Ред.) вписывается в этот шаблон", – считает Столтенберг.

Он напомнил, что каждый раз, когда Альянс усиливал поддержку Украины новыми типами вооружений – боевыми танками, дальнобойными системами или истребителями F-16, – "россияне пытались нам помешать".

"Они не преуспели, и этот последний пример не должен помешать союзникам по НАТО поддерживать Украину", – добавил генсек.

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В ЕС, комментируя ядерные угрозы Путина, заявили, что это еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию Брюсселя относительно продолжения поддержки Украины.

Предупреждение Путина прозвучало в то время, когда Соединенные Штаты и их союзники размышляют над тем, позволить ли Украине осуществлять дальнобойные удары вглубь России.