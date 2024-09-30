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"Армія Inform": Сентябрь стал первым месяцем с ежедневными атаками "Шахедов"

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 сентября 2024, 17:11
Армія Inform: Сентябрь стал первым месяцем с ежедневными атаками Шахедов
Сбитый «Шахед» фото Getty Images

Сентябрь 2024 года, по подсчетам военных журналистов, стал первым месяцем с ежедневными атаками российских дронов-камикадзе.

Источник: "Армія Inform"

Детали: Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БпЛА типа "Шахед", из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлены средствами РЭБ.

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Об этом свидетельствует анализ данных Воздушных сил ВСУ, который провело издание.

 

В среднем россияне запускали по 44 "Шахеда" ежедневно. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября - 72.

В сентябре не было ни одного дня без пусков дронов-камикадзе.

Шахед
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