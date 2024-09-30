Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столтенберг: Принимать ли Украину в НАТО с оккупированными территориями, решат члены Альянса

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 30 сентября 2024, 17:43
Столтенберг: Принимать ли Украину в НАТО с оккупированными территориями, решат члены Альянса
фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что именно государства-члены Альянса будут решать, приглашать ли Украину, когда часть ее территории оккупирована.

Источник: Столтенберг в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда"

Детали: Как пояснил Столтенберг, именно союзники по НАТО должны решать, "как именно членство должно применяться или работать для Украины, и мы все это осознаем".

Реклама:

"Конечно, если говорим, что единственный способ для Украины стать членом (НАТО. – Ред.) – это окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда даем президенту Путину все стимулы просто найти способ продолжать войну", – отметил действующий генсек Альянса.

"Но мой главный месседж в том, что гарантии безопасности НАТО является путем обеспечения длительного и справедливого мира для Украины", – добавил он.

На вопрос, возможен ли в принципе сценарий, когда Украина становится членом Альянса с частично оккупированными территориями, Столтенберг подчеркнул, что это "решают союзники по НАТО". Но, добавил он, это должно стать гарантией недопущения будущей агрессии со стороны России.

РЕКЛАМА:

"И опять-таки, Украина сама будет решать, что является приемлемым. Конечно, союзники по НАТО решают, могут ли гарантии статьи 5 применяться к частям украинской территории", – отметил Столтенберг.

Идея возможного приглашения Украины в НАТО "частями" (то есть с частично оккупированными территориями) активно обсуждалась в прошлом году на фоне подготовки к Вильнюсскому саммиту Альянса. Ее разбор читайте в архивном материале "ЕвроПравды".

Напомним также, что на прошлой неделе чешский президент Петр Павел отметил, что Украина должна смириться с возможным "временным" пребыванием некоторых ее территорий под контролем России после завершения войны.

В МИД назвали такой сценарий "временными решениями, которые только отсрочат войну".

НАТОУкраинаоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал последствия украинских ударов по складам боеприпасов в России

СМИ: Израиль атаковал Бейрут: 22 человека погибли, более сотни раненых

Правоохранители арестовали мужчину, который публиковал видео с оскорблениями погибших военных

В российском заключении погибла украинская журналистка Виктория Рощина

"Схемы" нашли у сестры экс-нардепа Розенбалата незадекларированные недвижимость и доходы в ОАЭ на $1 млн

Инфляция в Украине выросла в годовом выражении до 8,6% в течение сентября: как изменились цены

Все новости...
Российские войска атаковали дронами пригород Херсона: пятеро гражданских ранены
Российский дрон атаковал энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине
"Армія Inform": Сентябрь стал первым месяцем с ежедневными атаками "Шахедов"
Орбан заявил пропутинскому журналисту, что хочет "мирного саммита" с Украиной и Россией
Последние новости
05:26
В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО – Кличко
04:52
обновляется от 00:06Россияне атакуют беспилотниками регионы Украины
04:30
ISW проанализировал последствия украинских ударов по складам боеприпасов в России
03:36
Вблизи Черкасс был слышен звук взрыва – СМИ
03:20
Бывший чемпион мира пришел на битву взглядов против польского боксера с мечом
02:46
ОбновленоНа Киевщине и на подступах к столице ПВО работает по вражеским целям
02:30
Последствия урагана "Милтон" в США: 10 погибших, миллионы людей без электричества
01:24
Зеленский представил премьеру Италии План победы
00:58
Зеленский и Мелони обсудили подготовку нового пакета по безопасности для Украины
00:46
Враг оккупировал три населенных пункта в районе Мирнограда в Донецкой области – DeepState
Все новости...
Реклама:
Реклама: