Столтенберг: Принимать ли Украину в НАТО с оккупированными территориями, решат члены Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что именно государства-члены Альянса будут решать, приглашать ли Украину, когда часть ее территории оккупирована.

Источник: Столтенберг в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда"

Детали: Как пояснил Столтенберг, именно союзники по НАТО должны решать, "как именно членство должно применяться или работать для Украины, и мы все это осознаем".

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"Конечно, если говорим, что единственный способ для Украины стать членом (НАТО. – Ред.) – это окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда даем президенту Путину все стимулы просто найти способ продолжать войну", – отметил действующий генсек Альянса.

"Но мой главный месседж в том, что гарантии безопасности НАТО является путем обеспечения длительного и справедливого мира для Украины", – добавил он.

На вопрос, возможен ли в принципе сценарий, когда Украина становится членом Альянса с частично оккупированными территориями, Столтенберг подчеркнул, что это "решают союзники по НАТО". Но, добавил он, это должно стать гарантией недопущения будущей агрессии со стороны России.

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"И опять-таки, Украина сама будет решать, что является приемлемым. Конечно, союзники по НАТО решают, могут ли гарантии статьи 5 применяться к частям украинской территории", – отметил Столтенберг.

Идея возможного приглашения Украины в НАТО "частями" (то есть с частично оккупированными территориями) активно обсуждалась в прошлом году на фоне подготовки к Вильнюсскому саммиту Альянса. Ее разбор читайте в архивном материале "ЕвроПравды".

Напомним также, что на прошлой неделе чешский президент Петр Павел отметил, что Украина должна смириться с возможным "временным" пребыванием некоторых ее территорий под контролем России после завершения войны.

В МИД назвали такой сценарий "временными решениями, которые только отсрочат войну".