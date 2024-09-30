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Орбан заявил пропутинскому журналисту, что хочет "мирного саммита" с Украиной и Россией

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 30 сентября 2024, 18:27
Орбан заявил пропутинскому журналисту, что хочет мирного саммита с Украиной и Россией
Виктор Орбан. Фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует организовать "мирный саммит" между Украиной и Россией на основе так называемой "мирной инициативы" Китая и Бразилии.

Источник: Орбан в интервью Роджеру Кьоппелю - пророссийскому журналисту, главному редактору и издателю сайта Die Weltwoche, сообщает "Европейская правда"

Детали: Орбан заявил, что в кулуарах ООН в Нью-Йорке провел "интенсивные переговоры" с Китаем и Бразилией для организации "мирного саммита между Зеленским и Путиным".

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Из публикации следует, что организация саммита будет проходить в рамках объединения "Друзья мира" – так Пекин и Бразилия назвали страны, присоединившиеся к их "мирной инициативе" в ООН.

"Сейчас ведутся переговоры о месте проведения мирного саммита. Помимо Венгрии, Китая и Бразилии, в нем примут участие Франция и Швейцария", – утверждает Кёппель.

В своем издании Роджер Кёппель системно защищает Путина, а ранее – не раз был гостем немецкоязычной редакции российского пропагандистского вещателя RT, пока ее не закрыли.

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В 2023 году Кёппель ездил в Россию, где взял комплиментарное интервью у пропагандиста Соловьева и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, которая вместе с Путиным находится в розыске Международного уголовного суда за военные преступления.

Напомним, ранее о поддержке китайско-бразильской "мирной инициативы" заявили Венгрия и Швейцария.

Эта инициатива, объявленная в мае 2024 года, является набором из шести пунктов, в которых ни разу не упомянут Устав ООН или территориальная целостность Украины. Но есть призыв к "остановке военных действий, необострению конфликта и нераспространению его на новые территории".

Также напомним, что в рамках самопровозглашенной "мирной миссии" премьер Венгрии съездил в Москву и пообщался с Владимиром Путиным, вызвав острое возмущение в ЕС.

В начале сентября он анонсировал новые "миротворческие" шаги.

ВенгрияУкраинаРосcиявойна
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