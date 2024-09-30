В ДТП погиб защитник Донецкого аэропорта Павел Чайка

На дороге вблизи села Хорохорин Луцкого района 29 сентября в ДТП погиб военнослужащий ВСУ, капитан, защитник Донецкого аэропорта Павел Чайка.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на Рожищенского городского голову Вячеслава Полищука, Полиция Волынской области в Facebook

Детали: Павел Чайка родом из волынского города Рожище, почетный гражданин города. Вместе с женой проживал в Киеве.

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По данным правоохранителей, 36-летний житель Киевской области, управляя мотоциклом Harley Devidson, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Fusion, за рулем которого находился 30-летний житель Владимира.

В результате столкновения мотоцикл загорелся, его водитель погиб.

ФОТО - ПОЛИЦИЯ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТО - ПОЛИЦИЯ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

С военным будут прощаться в родном городе 2 октября:

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12:00 - прощание возле родительского дома в Рожище;

12:10 - общественная панихида и чин погребения.

У него остались родители, жена и родная сестра.

Справочно: Павел Чайка получил орден "За мужество" трижды: III степени - 8 июля 2014 года, II степени - 4 декабря 2014 года, а I степени - 26 февраля 2015 года. Также в 2016 году он стал "Народным героем Украины" и получил нагрудный знак "За образцовость в военной службе" III степени.

Чайка служил в армии с 2007 года. Участвовал в, в частности, обороне Донецкого аэропорта и на Дебальцевском плацдарме.