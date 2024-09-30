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Из ВОТ удалось вытащить мать с тремя детьми – омбудсмен

Евгений КизиловПонедельник, 30 сентября 2024, 19:34
Из ВОТ удалось вытащить мать с тремя детьми – омбудсмен
Вывезенная из ВОТ семья. Фото: Офис омбудсмена

После почти года в оккупации троих детей и их мать удалось вывезти на подконтрольную Киеву территорию.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в соцсетях

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Детали: По словам омбудсмена, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, семья была в опасных условиях: оккупанты угрожали отобрать детей у мамы и заставляли несовершеннолетних учиться по российским стандартам образования.

Возвращение детей и матери началось после соответствующего обращения их родных.

Прямая речь Лубинца: "Несмотря на все трудности и угрозы, благодаря слаженной работе с партнерами, "Каритас Украины" и "Рокада", удалось организовать безопасный маршрут для этой семьи, а также обеспечить гуманитарные потребности для них на подконтрольной правительству Украины территории".

оккупациядетиомбудсмен
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