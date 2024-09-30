Из ВОТ удалось вытащить мать с тремя детьми – омбудсмен
После почти года в оккупации троих детей и их мать удалось вывезти на подконтрольную Киеву территорию.
Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в соцсетях
Детали: По словам омбудсмена, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, семья была в опасных условиях: оккупанты угрожали отобрать детей у мамы и заставляли несовершеннолетних учиться по российским стандартам образования.
Возвращение детей и матери началось после соответствующего обращения их родных.
Прямая речь Лубинца: "Несмотря на все трудности и угрозы, благодаря слаженной работе с партнерами, "Каритас Украины" и "Рокада", удалось организовать безопасный маршрут для этой семьи, а также обеспечить гуманитарные потребности для них на подконтрольной правительству Украины территории".