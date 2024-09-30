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Подозреваемый в попытке убийства Трампа не признал вины

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 30 сентября 2024, 20:21
Подозреваемый в попытке убийства Трампа не признал вины
Обвиняемый Райан Раут. Фото: Getty Images

58-летний Райан Раут, которого подозревают в попытке покушения на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде, не признал своей вины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ABC News

Детали: На заседании в федеральном суде города Вест-Палм-Бич во Флориде в понедельник, 30 сентября, адвокаты Раута подали от его имени заявление о непризнании вины.

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Мужчине сначала объявили два обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием, а позже добавили еще три, в частности покушение на убийство кандидата в президенты США и нападение на федерального служащего.

Сейчас Раут содержится под стражей без права на залог.

Прокуроры Флориды в судебных материалах заявили, что существуют "достаточные основания для выдвижения дополнительных обвинений, которые могут и должны быть рассмотрены судом".

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Как известно, в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

После этого в МИД призвали международное сообщество воздержаться от поиска связей между Раутом и Украиной.

ТрампубийствоСША
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