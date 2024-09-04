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Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Алена ИвашкивСреда, 4 сентября 2024, 05:39
Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы
фото: Википедия

В ночь на 4 сентября в России с аэродрома "Оленья" взлетели пять бортов Ту-95МС. В 4.42 первая группа ракет зашла через Черниговскую область в воздушное пространство страны. Львовскую область атаковали две группы ракет. Около 6.00 в России взлетели два борта МиГ-31К, носители ракет "Кинжал", с аэродрома Саваслейка.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

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4.42 "Группа ракет на Черниговщине в юго-западном направлении!"

4.46 "Угроза для Киевщины!"

4.51 "КР на севере Киевщины, курс - западный!"

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4.53 "КР на севере Житомирщины курсом на запад!"

4.58 "Еще КР на Черниговщине в юго-западном направлении!"

4.59 "С Житомирщины курсом на Ровенщину!"

5.06 "Вторая группа КР на севере Киевщины, курс - западный!"

5.08 "Первая группа КР меняет курс на Хмельниччину!"

5.21 "Движение КР:

  • Первая группа на Тернопольщине, курс южный.
  • Вторая группа на Житомирщине в направлении Хмельницкой области".

5.29 "Движение КР:

  • Первая группа на границе Ивано-Франковской и Черновицкой областей курсом на юг.
  • Вторая группа на Хмельнитчине в юго-западном направлении".

5.32 "Первая группа смена курса на Ивано-Франковскую область, курсом на запад".

5.38 "Вторая группа КР курсом на Тернопольщину".

5.39 "Две группы КР курсом на Львовщину!"

В России взлетели два борта МиГ-31К, носители ракет "Кинжал", с аэродрома Саваслейка.

5.43 "Курсом на Львов!"

5.59 "Две КР на Кривой Рог!".

Напомним: 

воздушная тревогаракетный удар
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