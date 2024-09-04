Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы
В ночь на 4 сентября в России с аэродрома "Оленья" взлетели пять бортов Ту-95МС. В 4.42 первая группа ракет зашла через Черниговскую область в воздушное пространство страны. Львовскую область атаковали две группы ракет. Около 6.00 в России взлетели два борта МиГ-31К, носители ракет "Кинжал", с аэродрома Саваслейка.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".
4.42 "Группа ракет на Черниговщине в юго-западном направлении!"
4.46 "Угроза для Киевщины!"
4.51 "КР на севере Киевщины, курс - западный!"
4.53 "КР на севере Житомирщины курсом на запад!"
4.58 "Еще КР на Черниговщине в юго-западном направлении!"
4.59 "С Житомирщины курсом на Ровенщину!"
5.06 "Вторая группа КР на севере Киевщины, курс - западный!"
5.08 "Первая группа КР меняет курс на Хмельниччину!"
5.21 "Движение КР:
- Первая группа на Тернопольщине, курс южный.
- Вторая группа на Житомирщине в направлении Хмельницкой области".
5.29 "Движение КР:
- Первая группа на границе Ивано-Франковской и Черновицкой областей курсом на юг.
- Вторая группа на Хмельнитчине в юго-западном направлении".
5.32 "Первая группа смена курса на Ивано-Франковскую область, курсом на запад".
5.38 "Вторая группа КР курсом на Тернопольщину".
5.39 "Две группы КР курсом на Львовщину!"
В России взлетели два борта МиГ-31К, носители ракет "Кинжал", с аэродрома Саваслейка.
5.43 "Курсом на Львов!"
5.59 "Две КР на Кривой Рог!".
Напомним:
- В ночь на среду российские военные атаковали Украину ударными дронами "Шахед".