Рада уволила министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Стрельца
Среда, 4 сентября 2024, 13:49
Верховная Рада уволила с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.
Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Детали: За соответствующее решение проголосовали 244 народных избранника.
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Напомним: Руслан Стрелец был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 14 апреля 2022 года.
Что предшествовало:
- Перед этим Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
- Также было проголосовано увольнение уволила с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.