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Рада уволила вице-премьера по вопросам евроинтеграции Стефанишину

Алена МазуренкоСреда, 4 сентября 2024, 13:40
Рада уволила вице-премьера по вопросам евроинтеграции Стефанишину
Ольга Стефанишина, фото: Facebook вице-премьера

Верховная Рада уволила с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Увольнение Стефанишиной Ольги с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. За 241".

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Детали: По словам Железняка, 5 сентября Стефанишину назначит на эту же должность, но объединят с Минюстом.

 

Напомним:

  • По информации источников УП, Стефанишина получит дополнительную должность министра юстиции и продолжит заниматься евроинтеграцией.
  • 4 сентября Рада уволила с должностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську.

Верховная РадаувольнениеКабинет министров
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