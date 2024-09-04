Рада уволила вице-премьера по вопросам евроинтеграции Стефанишину
Среда, 4 сентября 2024, 13:40
Верховная Рада уволила с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.
Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Увольнение Стефанишиной Ольги с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. За 241".
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Детали: По словам Железняка, 5 сентября Стефанишину назначит на эту же должность, но объединят с Минюстом.
Напомним:
- По информации источников УП, Стефанишина получит дополнительную должность министра юстиции и продолжит заниматься евроинтеграцией.
- 4 сентября Рада уволила с должностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську.