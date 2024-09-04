Рада уволила вице-премьера по вопросам евроинтеграции Стефанишину

Верховная Рада уволила с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Увольнение Стефанишиной Ольги с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. За 241".

Реклама:

Детали: По словам Железняка, 5 сентября Стефанишину назначит на эту же должность, но объединят с Минюстом.

Напомним: