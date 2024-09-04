Шуфричу в суд вызвали врачей из-за плохого самочувствия
В Печерский райсуд Киева во время подготовительного заседания по делу экс-нардепа от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича вызвали врачей из-за плохого самочувствия экс-депутата.
Источник: "Суспільне" из зала суда
Детали: На подготовительное заседание 4 сентября Шуфрича доставили из больницы, где он проходил реабилитацию после операции.
Одним из первых ходатайств его защиты был вызов скорой помощи на заседание из-за плохого самочувствия подзащитного.
На это суд согласился, поэтому в зал суда были вызваны врачи.
Еще одним ходатайством защитников Шуфрича было требование рассматривать дело по обвинению в госизмене коллегию из трех судей, а не одним. Это ходатайство также было поддержано.
Заседание перенесли на 12 часов, 5 сентября и это подготовительное заседание должно продолжаться с участием коллегии судей.
Прокуроры говорят о том, что такая коллегия может не собраться, поскольку, по их словам, фактически все судьи Печерского суда уже ранее участвовали в предыдущих этапах этого дела и должны заявить самоотвод.
Если такая коллегия не соберется, то заседание будет еще отсрочено.
Напомним:
- Шуфрича и его экс-помощника Вячеслава Черепаня обвиняют в финансировании действий по изменению и свержению конституционного строя, захвата гос власти, изменения границ территории и государственной границы Украины. В частности речь идет о передаче средств для оплаты работы охранной фирме в оккупированном Крыму в 2016-м году. Оба фигуранта обвинения отвергают.
- Также Шуфрича обвиняют в государственной измене.