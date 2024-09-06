На Львовщине ПВО работала по "Шахедам": прогремел взрыв

В ночь на 6 сентября во Львовской области работала противовоздушная оборона, во Львове был слышен взрыв.

Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram, Воздушные силы ВСУ, корреспондент УП

Дословно: "На Львовщине работает ПВО. В том числе и мобильные огневые группы.

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Позаботьтесь о том, чтобы быть в безопасном месте, и оставайтесь там до отбоя!"

Дополнено: Около 2:00 в области прозвучал отбой воздушной тревоги.

В 2:44 на Львовщине снова объявили воздушную тревогу. Военные сообщили, что "Шахед" летит в направлении Львова с севера.

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Жители города слышали взрыв.

Напомним: