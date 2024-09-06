На Львовщине ПВО работала по "Шахедам": прогремел взрыв
Пятница, 6 сентября 2024, 03:07
В ночь на 6 сентября во Львовской области работала противовоздушная оборона, во Львове был слышен взрыв.
Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram, Воздушные силы ВСУ, корреспондент УП
Дословно: "На Львовщине работает ПВО. В том числе и мобильные огневые группы.
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Позаботьтесь о том, чтобы быть в безопасном месте, и оставайтесь там до отбоя!"
Дополнено: Около 2:00 в области прозвучал отбой воздушной тревоги.
В 2:44 на Львовщине снова объявили воздушную тревогу. Военные сообщили, что "Шахед" летит в направлении Львова с севера.
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Жители города слышали взрыв.
Напомним:
- Вечером четверга российские войска запустили ударные беспилотники с юга. После полуночи "Шахеды" долетели до Львовской области. Также российские военные запустили новые БпЛА из Белгородской области в направлении Сумской области.