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На Львовщине ПВО работала по "Шахедам": прогремел взрыв

Алена ИвашкивПятница, 6 сентября 2024, 03:07
На Львовщине ПВО работала по Шахедам: прогремел взрыв
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 6 сентября во Львовской области работала противовоздушная оборона, во Львове был слышен взрыв.

Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram, Воздушные силы ВСУ, корреспондент УП

Дословно: "На Львовщине работает ПВО. В том числе и мобильные огневые группы.

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Дополнено: Около 2:00 в области прозвучал отбой воздушной тревоги.

В 2:44 на Львовщине снова объявили воздушную тревогу. Военные сообщили, что "Шахед" летит в направлении Львова с севера.

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Жители города слышали взрыв.

Напомним: 

  • Вечером четверга российские войска запустили ударные беспилотники с юга. После полуночи "Шахеды" долетели до Львовской области. Также российские военные запустили новые БпЛА из Белгородской области в направлении Сумской области.

ПВОЛьвовщина
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